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Niet meer leverbaar

HDMI-kabel

SWV5633G/00

HDMI Premium Certified-kabel

De HDMI Premium Certified-kabel heeft Ultra HD 4K-resolutie bij 60 fps. Snelle HDMI ondersteunt een volledig 32-kanaals audiosysteem met een bemonsteringsfrequentie van tot wel 1536 KHz.

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4K 60 Hz Ultra HD met ethernet

HDMI Premium Certified-kabel

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 3 m

60 Hz frames per seconde

Een superieure kijk- en game-ervaring met beelden van maximaal 60 frames per seconde.

Zuiver koperdraad van 30 AWG voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.

Gebruik van hoogwaardig materiaal - zuiver koperdraad van 30 AWG voor een optimale verbinding met minimaal gegevensverlies.

Geschikt voor 3D

Ondersteunt alle 3D-videoformaten, dus geschikt voor echte 3D-toepassingen voor home cinema en games.

Technische specificaties

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