Afstandsbediening met microfoon en volumeregeling in het snoer

Wilt een nummer overslaan? Het volume wijzigen? Een oproep aannemen of weigeren? Een spraakmemo opnemen? De afstandsbediening heeft een gevoelige microfoon plus volumeregeling (ook voor de microfoon), belfuncties en afspeelfuncties. Met deze headset heeft u alle belangrijke functies binnen handbereik en kunt u uw iPhone of iPod dus gewoon met een vergrendeld scherm in uw tas laten zitten.