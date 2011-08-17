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Niet meer leverbaar

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon

SHC8565/00

4.2

| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

De ultieme draadloze HiFi-ervaring

De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie, automatische tuning-functie en functies voor beter geluid biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.

Bekijk alle voordelen

met verbeterd bas- en treble-geluid

De ultieme draadloze HiFi-ervaring

De zacht beklede oor- en hoofdbandkussens bieden veel gebruikscomfort

De zacht beklede oor- en hoofdbandkussens bieden veel gebruikscomfort

De duurzame en zachte materialen die voor de oor- en hoofdbandkussens worden gebruikt, bieden veel comfort bij langdurig gebruik.

In het docking station kunt u de ontvanger opbergen en opladen

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

Versterk de treble naar uw persoonlijke voorkeur

U kunt de treble-prestaties met één druk op de knop verbeteren met het handige bedieningspaneel op de hoofdtelefoon.

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

17/08/2011

Nederland

Nederland

Perfect geluid.

Vervult de essentiele functies perfect: - zit goed op het hoofd - elimineert veel buitengeluid - geeft muziek perfect weer met een zeer goede klankkleur - bereik door heel het huis en de tuin - gaat bij mij al zeer lang mee (> 10 jaar)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone

15/07/2012

France

France

Très bonnes qualités accoustiques..

Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone

17/10/2011

France

France

Excellent produit

Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone

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