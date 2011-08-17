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Niet meer leverbaar
De ultieme draadloze HiFi-ervaring
De vrijheid om in uw hele huis van muziek te genieten. Dankzij de HiFi-geluidsreproductie, automatische tuning-functie en functies voor beter geluid biedt deze stereohoofdtelefoon het ultieme persoonlijke gebruiksgemak.
De duurzame en zachte materialen die voor de oor- en hoofdbandkussens worden gebruikt, bieden veel comfort bij langdurig gebruik.
De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.
U kunt de treble-prestaties met één druk op de knop verbeteren met het handige bedieningspaneel op de hoofdtelefoon.
4.2
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Epicurist
17/08/2011
Nederland
Perfect geluid.
Vervult de essentiele functies perfect: - zit goed op het hoofd - elimineert veel buitengeluid - geeft muziek perfect weer met een zeer goede klankkleur - bereik door heel het huis en de tuin - gaat bij mij al zeer lang mee (> 10 jaar)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone
jmdepite
15/07/2012
France
Très bonnes qualités accoustiques..
Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone
jmdepite
17/10/2011
France
Excellent produit
Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHC8565 Wireless HiFi Headphone