Voldoet aan Bluetooth HSP/HFP - universeel

Bluetooth is een technologie die kabels overbodig maakt. Bluetooth is een wereldwijde standaard, dus Bluetooth-apparaten van verschillende fabrikanten kunnen onderling worden gekoppeld door middel van gedeelde Bluetooth-profielen. HSP (Handset Profile) en HFP (Handsfree Profile) zijn de profielen die nodig zijn voor normaal gebruik van een Bluetooth-headset. Als uw mobiele telefoon compatibel is met HSP of HFP (zoals vrijwel elke telefoon met Bluetooth), werkt deze headset met de mobiele telefoon. De Bluetooth-naam en -logo's zijn eigendom van Bluetooth SiG, inc. Het gebruik van deze naam en logo's door Koninklijke Philips electronics N.V. is onder licentie.