Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Extra stevige speen
Orthodontisch en BPA-vrij`
Verpakking van 2 stuks
18M+
Extra grote luchtgaten ventileren de huid van je baby en zorgen dat deze droog blijft.
Extra stevige speen die de natuurlijke vorm volgt van gehemelte, tanden, en tandvlees.
We kiezen bewust voor siliconenmateriaal voor onze ultra soft- en ultra air-spenen, omdat het een veilig en inert materiaal is dat veel wordt gebruikt in medische toepassingen en vrij is van gevaarlijke chemicaliën, endocriene actieve stoffen (bijv. BPA) en allergenen.
4.7
van 5
308
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
NiniShelly
11/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Prima Speen
Wij gebruiken Philips Speens vanaf geboorte, en zijn tevreden. Zo ook met deze, op de foto kun je zien dat er eigenlijk geen groot verschill tussen 6-18 maande en 18-24 maanden zit maar well is het material steviger. Verder vind ik het design mooie.
Voordelen
Ideal Speen, mooie design
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Nintuxxx
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne, stevige fopspeen voor oudere kindjes
Stevige speen voor oudere kindjes met tanden. Andere merken worden kapot gebeten, maar dat gebeurt bij deze (nog?) niet. Makkelijk steriliseren in bijgeleverde doosje. Zoon is er blij mee en accepteert hem goed
Voordelen
Goede kwaliteit, stevige speen, makkelijk steriliseren
Nadelen
Niet verkrijgbaar zonder tekeningetjes erop
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
K.mnsvldrs
07/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geaccepteerde speen
De enige speen die momenteel geaccepteerd wordt en waar het kindje rustig van wordt. Niet het meest mooie design maar alles om het kindje blij te maken. Goed schoon te houden.
Voordelen
Gebruiksvriendelijk, goed schoon te maken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF349/18 Fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen