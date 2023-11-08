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Niet meer leverbaar
4.7
van 5
682
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Lien1991
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Top speen!
Mijn jongste is er sowieso fan van, maar nu heeft zijn broer van 3 jaar soms ook nog stiekem de speen in zijn mond!
Voordelen
Toegankelijk, leuk omtwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Raymond1
08/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldige speen
De speen heb ik gebruikt voor onze baby en hij valt enorm in de smaak!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Louwsdv
07/11/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne speen in neutrale kleuren
Favoriet bij ons kind door de zachte speen. Makkelijk te reinigen in het doosje waarin de spenen zijn geleverd. De neutrale kleuren ervaren wij als fijn.
Voordelen
makkelijk te reinigen in het doosje, mooi eenvoudig design en door de gaten in de speen zacht voor het huidje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen