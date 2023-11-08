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        Philips AventSCF244/23 ultra air pacifier

        SCF244/23

        4.7
        | (682) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
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        4.7

        van 5

        682

        Reviews & awards

        98%

        beveelt dit product aan

        08/11/2023

        Nederland

        Nederland

        Top speen!

        Mijn jongste is er sowieso fan van, maar nu heeft zijn broer van 3 jaar soms ook nog stiekem de speen in zijn mond!

        Voordelen

        Toegankelijk, leuk omtwerp

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

        08/11/2023

        Nederland

        Nederland

        Geweldige speen

        De speen heb ik gebruikt voor onze baby en hij valt enorm in de smaak!

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

        07/11/2023

        Nederland

        Nederland

        Fijne speen in neutrale kleuren

        Favoriet bij ons kind door de zachte speen. Makkelijk te reinigen in het doosje waarin de spenen zijn geleverd. De neutrale kleuren ervaren wij als fijn.

        Voordelen

        makkelijk te reinigen in het doosje, mooi eenvoudig design en door de gaten in de speen zacht voor het huidje

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor ultra air SCF085/60 Fopspeen

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