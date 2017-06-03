ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Niet meer leverbaar

Philips AventSCF194/01 Soothie Shapes pacifier

SCF194/01

4.1
| (49) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan
Bekijk alle voordelen
Wordt uitgedeeld in ziekenhuizen in de Verenigde Staten

Wordt uitgedeeld in ziekenhuizen in de Verenigde Staten

Soothies worden door professionals uit de gezondheidszorg uitgedeeld om baby's te kalmeren in ziekenhuizen in de Verenigde Staten.*

Uniek ontwerp helpt bij het vormen van een band

Uniek ontwerp helpt bij het vormen van een band

Soothie Shapes verschilt een beetje van onze andere fopspenen. Dankzij de unieke vorm kun je je vinger in de speen plaatsen zodat je een band met je baby kunt vormen door hem of haar te helpen zuigen.

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.1

van 5

49

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

03/06/2017

België

België

Super

Heel goed product, Kalmeert de baby meteen. Mijn baby kreeg borstvoeding en had helemaal geen probleem om van de borst naar de speen te gaan en omgekeerd! Ik raad deze fopspeen zeker aan! Il zou hem zelf nog graag in +3 maand willen vinden!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen

20/10/2017

Nederland

Nederland

Super speen maar wil er super graag eentje met ring!

Dit is de enige speen die ons zoontje wil maar hij ligt super vaak op de grond omdat er geen speenknuffel of koord aan kan.... kunnen jullie asjeblieft die van 3mnd+ met een gaatje of ringetje maken?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen

20/12/2016

Nederland

Nederland

mooi handig en zachte fopspeen.

handig en zacht fopspeen. makkelijk schoon te maken. zelf vind ik de beer vorm super schattig. Heb er veel complimenten over gehad, zelfs van vreemden op straat of park.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF194/00 Soothie Shapes-fopspeen

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.