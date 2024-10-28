ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

Terug naar je routine

20% korting met voucher* B2R20

Koop nu

  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/06

4.7
| (434) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
Vertrouw op het kalmerende effect vanaf dag 1. De Philips Avent ultra start-speen past precies in het kleine mondje van je pasgeborene en kan veilig gebruikt worden tot de leeftijd van 6 maanden. Wie er ook op de baby past, deze fopspeen zorgt voor comfort en geruststelling!
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Klein, licht en past precies

Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

  • Ontworpen voor pasgeborenen

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • Verpakking van 2 stuks

  • 0-2 m

Precies de juiste vorm voor kleine mondjes

Precies de juiste vorm voor kleine mondjes

Onze speen voor pasgeborenen is ontworpen voor de mond en het gezicht van de kleintjes. De speen is superklein en licht, waardoor deze vanaf de eerste dag de ideale eerste speen is die voldoet aan de natuurlijke zuigbehoeften.

98% speenacceptatie*

98% speenacceptatie*

Op onze vraag hoe hun kleintje reageert op onze siliconenspenen met textuur, gaf gemiddeld 98% van de ouders aan dat hun kleintje de Philips Avent ultra-fopspeen accepteert.

Optimaal voor een gezonde ontwikkeling van de mond

Optimaal voor een gezonde ontwikkeling van de mond

Onze orthodontische, symmetrische, zachte siliconenspenen zijn ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.7

van 5

434

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

28/10/2024

Nederland

Nederland

De beste speentjes voor mijn kindje

De spenen komen verzorgd binnen en zitten in een mooi verpakt doosje. De spenen zien er vrolijk en kindvriendelijk uit, met mooie zachte kleuren en een lief printje erop. Mijn baby heeft een iets te kort tongriempje, maar daar merk ik met de Soother niks van. Mijn baby pakte direct het speentje en gaf hem direct veel troost. Hij past mooi in zijn mondje en sluit goed aan. Het bedenkt zijn neusje niet waardoor hij goed kan blijven ademen. Hij is fijn in gebruik door het randje die je kunt vast pakken. Met de bijgeleverde doosje kan ik de spenen in een handomdraai de speentjes uitkoken. Daarnaast is het een handig mee neem doosje die ik zo in mijn luiertas kan doen waarbij de speentjes schoon blijven. De speentjes zijn heel fijn voor mijn baby en het geeft hem echt troost. Hij voelt flexibel en zacht aan. Hij valt er ook makkelijker door in slaap. Het design is zoals eerder benoemd, kindvriendelijk en zacht. Zelf houd ik niet van felle kleuren. Mijn baby pakt hem goed en gaat nu overal mee. De speentjes zijn fijn in gebruik en gebruiksvriendelijk. Daarnaast ook onderhoudsvriendelijk. Een heel prettig en onmisbaar item voor mij en mijn baby.

Voordelen

Fijn opbergbakje waar je tegelijktijd de speentjes in kunt uitkoken. Fijne zachte structuur van de speen en pakt makkelijk door de baby op. Mooi deisgn met een zachte uitstraling.

Nadelen

Er kan geen speenknuffeltje eraan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start

24/10/2024

Nederland

Nederland

Fijne fopspeen zorgt voor blije baby

We hebben onlangs deze fopspeen mogen testen en zowel mijn baby als ik zijn er erg tevreden over. Ze houdt de speen goed in haar mond en lijkt er comfortabel mee, wat voor ons een groot pluspunt is. Het lichtgevende element is voor mij als ouder vooral handig tijdens de avonduren. Als ze 's nachts of in het donker behoefte heeft aan haar speen, kan ik hem snel en gemakkelijk terugvinden zonder gedoe. Bovendien lijkt zij het lichtgevende aspect zelf ook fijn te vinden, het geeft haar een geruststellend gevoel. Hoewel ze de speen niet de hele dag door gebruikt, wil ze hem graag wanneer ze een beetje verdrietig of moe is. Het kalmeert haar dan direct, wat ons beiden veel rust geeft. Het enige wat ik jammer vind, is dat er geen mogelijkheid is om de speen vast te maken aan haar rompertje. Een bevestiging zou handig zijn om te voorkomen dat hij kwijt raakt of op de grond valt. Maar over het algemeen ben ik erg tevreden met deze fopspeen en de baby gebruikt hem met veel plezier!

Voordelen

Snelle acceptatie, handig te vinden in het donker en zorgt voor geborgen gevoel

Nadelen

Niet te bevestigen aan bijvoorbeeld romper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

22/10/2024

Nederland

Nederland

Perfecte speen

Fijne speen voor pasgeborenen. Mijn baby had in het begin na het drinken nog steeds veel zuigebehoefte, dus daar kwam deze speen goed van pas. Ook rustgevend tijdens krampjes.

Voordelen

Goed ontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Uit een Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de getextureerde Philips Avent-speen die in onze Ultra-spenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201)

  2. Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt