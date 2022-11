Glas, zuiverheid en hittebestendigheid van hoge kwaliteit

De glazen Philips Avent-fles is gemaakt van borosilicaatglas en is bestand tegen hitte en plotselinge grote temperatuurverschillen. Daarom kan de fles veilig worden opgeborgen in de koelkast, worden opgewarmd en is de fles geschikt voor sterilisatie.