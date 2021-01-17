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Niet meer leverbaar
SCD861/26
3.8
van 5
298
Reviews & awards
Mavatar
17/01/2021
België
Geverifieerde koper
Goede kwaliteit
Werkt zoals het moet, je hoort de baby direct wanneer die huilt. Goed product
Voordelen
Muziek afspelen
Nadelen
Beeldkwaliteit kan beter
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
SmitAssen
11/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Goede babyfoon van hoge kwaliteit
De babyfoon is makkelijk te installeren, heeft scherp beeld en goed geluid.
Voordelen
Makkelijk te installeren, goed beeld, scherp geluid
Nadelen
Geen Nederlandse taal als installatie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
de Korte
06/04/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Baby monitor met geweldig beeld en geluid.
Zelfs gebruikt voor mijn zieke moeder , gaf haar veel rust.
Voordelen
Op afstand nog zeer helder beeld, geluid zeer duidelijk.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baby monitor SCD843/01 Digitale videobabyfoon