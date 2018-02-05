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Niet meer leverbaar

FidelioHoofdtelefoons met microfoon

S2KB/00

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

HiFi van de hoogste kwaliteit

Philips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd

HiFi van de hoogste kwaliteit

  • Audio met hoge resolutie

  • Oortelefoon

  • Ultrazachte siliconen oordopjes

  • Platte kabel

Krachtige 13,5 mm neodymium-drivers voor buitengewoon geluid

Krachtige 13,5 mm neodymium-drivers voor buitengewoon geluid

Elke luidsprekerdriver is grondig met de hand uitgezocht, afgestemd en getest voor hij wordt gekoppeld om het meest evenwichtige, natuurlijke geluid te garanderen. De 13,5 mm drivers gebruiken krachtige neodymium-magneten om diepe basgeluidseffect, transparante midden en verfijnde hoge frequenties te leveren.

Ergonomische oortelefoons passen perfect terwijl ze de druk spreiden

Ergonomische oortelefoons passen perfect terwijl ze de druk spreiden

De Fidelio S2-oortelefoons zijn ergonomisch gemodelleerd om in de natuurlijke bocht van uw oor te passen; ze spreiden de druk. De lichtgewicht aluminium constructie en superieure materialen zorgen voor langdurig comfort, waardoor u waar comfort kunt ervaren terwijl u maximaal geniet van uw muziek.

2 schuimrubberen Comply™-caps voor uitmuntende pasvorm en geluidsisolatie

Verbeter uw luisterervaring met de meegeleverde schuimrubberen Comply®-caps die verkrijgbaar zijn in 2 soorten. De prettige caps van de S-serie blijven uitstekend op hun plaats en bieden verbazingwekkend comfort, de hele dag lang. De T-serie zorgt voor een uitstekende geluidisolatie waarmee u zich van de wereld af kunt sluiten en kunt opgaan in uw muziek.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

05/02/2018

Sverige

Sverige

Otroligt lätta och sköna.

Musiken spelas på en annan nivå med dessa lurar. Kan varmt rekommenderas.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic

29/01/2021

Sverige

Sverige

In ear metal

They got really great sound but needs an headphone amplifier. A phone won't do it. They got some weight to and are not for the gym, more like listen at home.

Voordelen

Great sound, sound stage

Nadelen

Heavy, needs amplifier

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic

Datum gebruik 2019-01-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic

Datum gebruik 2019-01-29

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