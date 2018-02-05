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Niet meer leverbaar
HiFi van de hoogste kwaliteit
Philips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.
Audio met hoge resolutie
Oortelefoon
Ultrazachte siliconen oordopjes
Platte kabel
Elke luidsprekerdriver is grondig met de hand uitgezocht, afgestemd en getest voor hij wordt gekoppeld om het meest evenwichtige, natuurlijke geluid te garanderen. De 13,5 mm drivers gebruiken krachtige neodymium-magneten om diepe basgeluidseffect, transparante midden en verfijnde hoge frequenties te leveren.
De Fidelio S2-oortelefoons zijn ergonomisch gemodelleerd om in de natuurlijke bocht van uw oor te passen; ze spreiden de druk. De lichtgewicht aluminium constructie en superieure materialen zorgen voor langdurig comfort, waardoor u waar comfort kunt ervaren terwijl u maximaal geniet van uw muziek.
Verbeter uw luisterervaring met de meegeleverde schuimrubberen Comply®-caps die verkrijgbaar zijn in 2 soorten. De prettige caps van de S-serie blijven uitstekend op hun plaats en bieden verbazingwekkend comfort, de hele dag lang. De T-serie zorgt voor een uitstekende geluidisolatie waarmee u zich van de wereld af kunt sluiten en kunt opgaan in uw muziek.
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4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Blake44
05/02/2018
Sverige
Otroligt lätta och sköna.
Musiken spelas på en annan nivå med dessa lurar. Kan varmt rekommenderas.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic
Hd 1505 fan
29/01/2021
Sverige
In ear metal
They got really great sound but needs an headphone amplifier. A phone won't do it. They got some weight to and are not for the gym, more like listen at home.
Voordelen
Great sound, sound stage
Nadelen
Heavy, needs amplifier
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic
Datum gebruik 2019-01-29
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio S2KB Headphones with mic
Datum gebruik 2019-01-29