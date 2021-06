Gebruik als draagbare luidsprekers voor muziekspelers of PC's

U wilt een dynamisch geluid en een krachtige bass-weergave uit uw kleine luidsprekers, zodat uw luisterervaring intenser wordt! Uw ShoqBox heeft een stel kleine maar krachtige luidsprekers die zorgen voor een mooi bass-geluid dat krachtig genoeg is om een kamer te vullen. Sluit de kabel van de lijnuitgang of de hoofdtelefoonuitgang van uw audiobron aan op de lijningang van de ShoqBox. Selecteer vervolgens de lijningangsfunctie in het hoofdmenu van uw ShoqBox. Breng uw presentaties tot leven of ga er eens gewoon lekker voor zitten en geniet van het geweldige geluid.