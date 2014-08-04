Die Musikanlage OTT2000B/12 von Philips fällt zuerst durch das schicke Retro-Design auf. Optisch ist das Gerät wirklich super gelungen. Die Bedienelemente sind allesamt an der Frontseite angebracht und spielen in das Retro-Design mit ein. Der Großteil des Gerätes besteht aus Kunststoff, die beiden Drehregler und die Zierleiste sowie CD-Schublade an der Front sind Edelstahloptik, das Gerät wirkt wirklich gut verarbeitet trotz des vielen Kunststoffs. Die obere Klappe für den LP-Player fühlt sich beim Öffnen oder Schließen ein wenig nach Plastik an, was dem Gerät aber keinen Abbruch tut. Alles in Allem ist das Design sehr gut gelungen. Der LP-Player funktioniert einwandfrei, der Plattenteller beginnt automatisch sich zu drehen sobald der Arm gehoben und auf den Plattenteller bewegt wird („Auto Stop: EIN). Der Arm muss sodann manuell auf die richtige Stelle der Platte gesetzt werden. Es können sowohl Single LP’s als auch große LP’s abgespielt werden, hierfür ist ein Geschwindigkeitsregler 33/45 verbaut. Darüber hinaus gibt es noch den Schalter der „Auto Stop“-Funktion, falls diese ausgeschaltet ist dreht der Plattenteller solange das Gerät im Phono-Mode läuft. Die Klangqualität kann sicher nicht mit einer 5.1 Anlage oder einer Stereoanlage mithalten, ist denke ich aber auch klar bei einem derartigen Gerät in derartiger Größe. Jedoch muss ich deutlich sagen, dass ich wirklich zufrieden bin mit dem Klang und auch der Lautstärke des Gerätes. Ich war sogar positiv überrascht als ich das erste Mal aufgedreht habe. Das Gerät steht in der (Wohn-)Küche und hat mich schon des Öfteren am Morgen und auch am Abend mit Freunden mit Musik versorgt, in diesem Rahmen ist der Klang absolut ausreichend. Zu der Radiofunktion gibt es nicht allzuviel zu sagen, funktioniert wie es funktionieren soll. Ich habe alle meine Sender die ich brauche gespeichert und diese werden auch rauschfrei empfangen, was bei meinem Lieblingssender in meiner Gegend nicht an allen Geräten immer der Fall ist. Auch zum CD-Player gibt es nicht viel zu sagen, funktioniert auch wie er funktionieren soll. MP3 Cd’s werden ohne Probleme gelesen und abgespielt. An der Front befinden sich ein Line-in, für MP3 Player oder andere Geräte, eine Kopfhörerbuchse und der USB-Anschluss von dem natürlich auch abgespielt werden kann. Was jedoch sehr nützlich ist, ist die Aufnahmefunktion. Hier kann von allen Modi auf USB-Stick im MP3 Format aufgenommen werden. Nützlich falls man seine LP-Sammlung digitalisieren will oder gerade das Lieblingslied im Radio gespielt wird. Hier gibt es die Möglichkeit, beispielsweise die LP, an einem Stück als MP3 aufzunehmen und dann eben später am Rechner zu schneiden oder per Fernbedienung („File Cut“) mitzuteilen, wann eine neue MP3 Datei auf dem Stick angelegt werden soll. Hatte meinen USB-Stick zuerst in NTFS formatiert, das hat jedoch nicht funktioniert. Also sodann in FAT32 und siehe da, die Aufnahme konnte beginnen. Die Bluetooth-Funktion ist für mich genial. Handy in wenigen Sekunden mit dem Gerät gekoppelt und sofort losgestreamt. Funktioniert einwandfrei, Musik auf dem Handy, Youtube, alles hat sofort ohne Probleme funktioniert. Nur bei größeren Entfernungen in anderen Zimmern kommt es zu Unterbrechungen. Aber die Übertragung funktioniert fast in der gesamten Wohnung. Das Gerät verfügt auch über eine Timer-Funktion, welche von 15 bis 90 Minuten in 15-Minuten-Schritten eingestellt werden kann. Des Weiteren verfügt das Gerät sogar über eine Weck-Funktion, über diese man sich dann von Radio, CD oder USB-Stick wecken lassen kann. Fazit: Absolut schickes Gerät welches viele Funktionen bietet und im Alltag absolut nützlich und super zu gebrauchen und zu verwenden ist. Von mir gibt es hierfür eine klare Kaufempfehlung. Wenn man natürlich eine Musikanlage sucht, mit der man die Nachbarschaft beschallen oder Partys feiern kann ist dieses Gerät nicht unbedingt das Richtige.