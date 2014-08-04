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OTT2000/12
Speel uw lp's opnieuw af
De Original-platenspeler doet denken aan de legendarische Philips AG4131-platenspeler uit 1965 en beschikt over een zeer efficiënte luidspreker, een dynamisch gebalanceerde draaitafel, draadloze streaming via Bluetooth en rippen naar USB voor MP3-opnamen.
Bluetooth®
Platenspeler voor vinyl-lp's
Rip lp, cd en FM naar USB
4W
Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips
3.2
van 5
40
Reviews & awards
johan2405
04/08/2014
Nederland
Dit toestel biedt superieure kwaliteit voor een beperkte prijs
Dit microgeluidssysteem voldoet aan de gestelde verwachtingen en biedt diverse afspeelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is perfect en het linken van externe apparaten via Bluetooth verloopt zeer vlot. Echt een aanbeveling !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000 Classic-microgeluidssysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000 Classic-microgeluidssysteem
enngii
14/12/2014
Deutschland
Geniales Multitalent
Kurzrezension Positiv -gelungenes Retrodesign -Materialien wirken hochwertig -intuitive Bedienung -sehr viele Funktionen Negativ -das Display hat einen Streifen wenn das OTT höher steht als man sitzt Das OTT2000 ist schnell aufgebaut. Raus aus dem Karton,rein in die Steckdose fertig. Die Fernbedienung ist absolut intuitiv zu bedienen , genau wie der Rest des OTT. Das Radio funktioniert über Wurfantenne und hat einen sehr guten Empfang. Ich habe sie nicht einmal auseinander gerollt und kann alle Sender meiner Region problemlos und auf Stereo empfangen. CD funktioniert wie von Philips gewohnt mit geringen Ladezeiten und schnellem Titelwechsel. Liest CDR oder Original ohne Probleme. USB-Wiedergabe funktionierte mit allen angegebenen Formaten absoluten störungsfrei. Das Display ist ein wenig klein um wirklich schnell zu bestimmten Titeln zu kommen. Hier hätte man vielleicht anders arbeiten können,allerdings hätte der schicke Look unter einem breiten Display gelitten.Optik vor Funktion. Line-In funktioniert mit diversen Medien. Blutooth funktionierte sowohl mit Smartphones/Tabletts und auch dem Laptop. Das wohl interessanteste kommt jetzt. LP!!!!! Hammer endlich wieder alles hoch und runter. Meine Kinder halten mich für bekloppt weil ich Teller auf dieses Ding lege. Nein meine lieben Kleinen das sind Schallplatten. Was sind das? Okay, genug von der nachwachsenden Front. 33 und 45 U/min kann man einstellen. 12 und 7 Zoll LPs nimmt das OTT. Für 7 Zoll liegt extra ein Adapter/Unterleger bei. Der Arm wird von Hand aufgelegt und startet automatisch den Teller. Eine Autostopfunktion ist auch vorhanden. Die Mediaripfunktion kann man bei allen Medien anwenden. Also Cds/LPs/BT/UKW auf USB. Und was total genial ist,Walkman über Line-In angeschlossen und alte Tapes und Kinderhörspiele digitalisieren. Absolut easy und problemlos. Das kann jeder. Dieses kleine, schicke und geniale Multitalent macht sich super in jedem Haushalt und ist prefekt geeignet für alles was es kann. Erwartet keine super Soundmaschine. Das will der OTT gar nicht sein. Ein klarer Klang für normale Lautstärkebereiche mit ausgewogenen Mitten,Höhen und Bässen. Aber ganz ehrlich,wer noch LPs hat geniesst diese auch eher auf Zimmerlautstärke oder leicht erhöhter Zimmerlautstärke und das kann der OTT sehr gut. Selbst meine Freunde The Beattles klingen nicht wie Chipmunks oder nervig blechern,sondern so wie sie sich wirklich anhören. Wer schonmal auf einem schlechten Plattenspieler Beattles gehört hat , der weiß was ich meine. Dieses kleine Ding ist jeden Cent wert. Und auch wenn es Rezensionen gibt die etwas anderes schildern. Man muss einfach sehen was man hier für relativ wenig Geld bekommt und kann den OTT nicht mit einem Yamaha oder Technics Plattenspieler für mehrer hunderte Euros oder ehemals DM vergleichen und sollte es auch nicht erwarten. Der OTT ist ein Freund für jeden , der seine liebsten Stücke digitalisieren will oder einfach mal schnell wieder LPs hören möchte , aber nicht einen riesen Bausteinhaufen in seinem Wohnzimmer aufstellen möchte. Also viel Spaß wünsche ich allen die sich für diesen kleinen Kumpel entscheiden. Euer Nils
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000 Klassisches Micro-Soundsystem
Calavero
12/12/2014
Deutschland
Super Gerät für den Alltag
Die Musikanlage OTT2000B/12 von Philips fällt zuerst durch das schicke Retro-Design auf. Optisch ist das Gerät wirklich super gelungen. Die Bedienelemente sind allesamt an der Frontseite angebracht und spielen in das Retro-Design mit ein. Der Großteil des Gerätes besteht aus Kunststoff, die beiden Drehregler und die Zierleiste sowie CD-Schublade an der Front sind Edelstahloptik, das Gerät wirkt wirklich gut verarbeitet trotz des vielen Kunststoffs. Die obere Klappe für den LP-Player fühlt sich beim Öffnen oder Schließen ein wenig nach Plastik an, was dem Gerät aber keinen Abbruch tut. Alles in Allem ist das Design sehr gut gelungen. Der LP-Player funktioniert einwandfrei, der Plattenteller beginnt automatisch sich zu drehen sobald der Arm gehoben und auf den Plattenteller bewegt wird („Auto Stop: EIN). Der Arm muss sodann manuell auf die richtige Stelle der Platte gesetzt werden. Es können sowohl Single LP’s als auch große LP’s abgespielt werden, hierfür ist ein Geschwindigkeitsregler 33/45 verbaut. Darüber hinaus gibt es noch den Schalter der „Auto Stop“-Funktion, falls diese ausgeschaltet ist dreht der Plattenteller solange das Gerät im Phono-Mode läuft. Die Klangqualität kann sicher nicht mit einer 5.1 Anlage oder einer Stereoanlage mithalten, ist denke ich aber auch klar bei einem derartigen Gerät in derartiger Größe. Jedoch muss ich deutlich sagen, dass ich wirklich zufrieden bin mit dem Klang und auch der Lautstärke des Gerätes. Ich war sogar positiv überrascht als ich das erste Mal aufgedreht habe. Das Gerät steht in der (Wohn-)Küche und hat mich schon des Öfteren am Morgen und auch am Abend mit Freunden mit Musik versorgt, in diesem Rahmen ist der Klang absolut ausreichend. Zu der Radiofunktion gibt es nicht allzuviel zu sagen, funktioniert wie es funktionieren soll. Ich habe alle meine Sender die ich brauche gespeichert und diese werden auch rauschfrei empfangen, was bei meinem Lieblingssender in meiner Gegend nicht an allen Geräten immer der Fall ist. Auch zum CD-Player gibt es nicht viel zu sagen, funktioniert auch wie er funktionieren soll. MP3 Cd’s werden ohne Probleme gelesen und abgespielt. An der Front befinden sich ein Line-in, für MP3 Player oder andere Geräte, eine Kopfhörerbuchse und der USB-Anschluss von dem natürlich auch abgespielt werden kann. Was jedoch sehr nützlich ist, ist die Aufnahmefunktion. Hier kann von allen Modi auf USB-Stick im MP3 Format aufgenommen werden. Nützlich falls man seine LP-Sammlung digitalisieren will oder gerade das Lieblingslied im Radio gespielt wird. Hier gibt es die Möglichkeit, beispielsweise die LP, an einem Stück als MP3 aufzunehmen und dann eben später am Rechner zu schneiden oder per Fernbedienung („File Cut“) mitzuteilen, wann eine neue MP3 Datei auf dem Stick angelegt werden soll. Hatte meinen USB-Stick zuerst in NTFS formatiert, das hat jedoch nicht funktioniert. Also sodann in FAT32 und siehe da, die Aufnahme konnte beginnen. Die Bluetooth-Funktion ist für mich genial. Handy in wenigen Sekunden mit dem Gerät gekoppelt und sofort losgestreamt. Funktioniert einwandfrei, Musik auf dem Handy, Youtube, alles hat sofort ohne Probleme funktioniert. Nur bei größeren Entfernungen in anderen Zimmern kommt es zu Unterbrechungen. Aber die Übertragung funktioniert fast in der gesamten Wohnung. Das Gerät verfügt auch über eine Timer-Funktion, welche von 15 bis 90 Minuten in 15-Minuten-Schritten eingestellt werden kann. Des Weiteren verfügt das Gerät sogar über eine Weck-Funktion, über diese man sich dann von Radio, CD oder USB-Stick wecken lassen kann. Fazit: Absolut schickes Gerät welches viele Funktionen bietet und im Alltag absolut nützlich und super zu gebrauchen und zu verwenden ist. Von mir gibt es hierfür eine klare Kaufempfehlung. Wenn man natürlich eine Musikanlage sucht, mit der man die Nachbarschaft beschallen oder Partys feiern kann ist dieses Gerät nicht unbedingt das Richtige.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OTT2000 Klassisches Micro-Soundsystem