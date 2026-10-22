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Niet meer leverbaar
MCM710/12
Een vol geluid in een compact ontwerp
De Philips MCM710 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.
MP3/WMA-CD-weergave
Directe weergave vanaf USB
Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
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