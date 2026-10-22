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Niet meer leverbaar

Micro HiFi-systeem

MCM710/12

Een vol geluid in een compact ontwerp

De Philips MCM710 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

met directe weergave vanaf USB

Een vol geluid in een compact ontwerp

  • MP3/WMA-CD-weergave

  • Directe weergave vanaf USB

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Digitaal afstemmen met 20 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met 20 voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Elegante houten luidsprekers

Technische specificaties

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