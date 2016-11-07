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Niet meer leverbaar

Klassiek micromuzieksysteem

MCM395/12

3

| (1) Beoordeling

Bezeten van muziek

De Philips MCM395 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Ontspan met geweldige muziek

Bezeten van muziek

  • 100 W

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
2
1

07/11/2016

België

België

Goede klank maar Cd speler gaat niet lang mee

Perfecte klank en bediening maar cd speler defect binnen de garantieperiode. Melding: NO DISC, wat je ook probeert. Kon niet hersteld worden en NIEUWE GEKREGEN! Nu buiten garantie weer net hetzelfde: NO DISC!

Deze review is gemaakt voor MCM395 Klassiek micromuzieksysteem

Deze review is gemaakt voor MCM395 Klassiek micromuzieksysteem

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