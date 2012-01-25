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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MCM205/12

3.8

| (10) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Met dit klassieke Philips-micromuzieksysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct of MP3 Link speelt u al uw MP3- en WMA-bestanden moeiteloos af. Het ontwerp van de luidsprekers is even elegant als tijdloos.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • Gemotoriseerde CD-lade

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

10

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

5
3
1

25/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM205 Classic-microgeluidssysteem

06/01/2012

Nederland

Nederland

Mooi ding jammer van 5w rms

Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM205 Classic-microgeluidssysteem

12/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM205 Classic-microgeluidssysteem

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