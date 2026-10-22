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Niet meer leverbaar
MCM190/22
Geniet van MP3-CD-muziek zoals u dat wilt
Deze met hout afgewerkte schoonheid is compact en elegant. Uitstekende prestaties zijn gecombineerd met essentiële functies, zonder dat er is ingeleverd op het uiterlijk. Ga lekker zitten en geniet op uw eigen manier van muziek.
MP3
Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.
MP3 staat voor 'MPEG 1 Audio layer-3'. MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch vermindert. MP3 is de audiocompressienorm voor het internet geworden waarmee snel en eenvoudig audiobestanden worden uitgewisseld.
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