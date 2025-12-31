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Niet meer leverbaar
MCD170/12
DVD-weergave
Directe aansluiting op USB
Compact ontwerp
De speler is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's kunnen allemaal op de speler worden afgespeeld. DivX® Ultra combineert DivX®-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, verschillende talen voor geluid en meerdere nummers en menu's heel handig in één bestandsformaat. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat gangbare opneembare CD-formaten ondersteunt.
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozenders gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
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