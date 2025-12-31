DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen

De speler is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's kunnen allemaal op de speler worden afgespeeld. DivX® Ultra combineert DivX®-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, verschillende talen voor geluid en meerdere nummers en menu's heel handig in één bestandsformaat. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat gangbare opneembare CD-formaten ondersteunt.