Cinema Center Speaker™, net zo realistisch als de bioscoop

Haal met de Cinema Center Speaker™ echt bioscoopgeluid in huis. Grotere ideale luisterplek door de op verschillende posities geplaatste vier multidirectionele woofers en de tweeter voor hoogfrequent geluid, meer diepte in het geluid dan alleen voor- en achtergrondgeluid en onderscheid tussen actie en dialogen. Natuurlijk en kristalhelder geluid door de revolutionaire nieuwe 5,1 cm (2") full range-woofers, wat een zorgt voor een sensatie als zat u niet slechts in de bioscoop, maar in de film zélf!