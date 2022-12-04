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  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht
  • Wijs de weg met LED-licht

Ultinon Pro3021Stijlvolle LED-lamp

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Beoordeling
Wijs de weg met LED-licht
Philips LED-koplampen** zijn ontworpen om een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, comfortabele verlichting en betrouwbare prestaties te bieden. Deze lampen zijn ontworpen voor een lange levensduur en eenvoudige installatie, en zijn de perfecte upgrades van halogeen- naar LED-technologie.
Bekijk alle voordelen

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

Wijs de weg met LED-licht

  • Type lamp: HB3/HB4

  • Tot 100% meer helderheid

  • 6.000 K koel wit licht

  • 2 jaar garantie

  • Aantal lampen: 2

Koel wit kwaliteitslicht

Upgrade de koplampen van uw auto met Philips Ultinon Pro3021 LED-lampen voor een modern, koel wit licht. Deze superieure lampen hebben krachtige LED-chips met een kleurtemperatuur van 6000 Kelvin en zijn ontworpen voor maximaal rijcomfort. U ziet obstakels sneller en rijdt met meer vertrouwen zonder andere weggebruikers te verblinden. Geniet van zowel prestaties als stijl met onze Philips Ultinon Pro3021 LED-lampen.

Lampen met lange levensduur

De juiste LED-lamp is een kwaliteitslamp die langer meegaat. Philips Ultinon Pro3021-lampen hebben een duurzaam design met een hoogwaardige warmteafvoer die ervoor zorgt dat de warmte van de essentiële onderdelen van de lamp wordt weggeleid. Ze gaan tot wel 2000 uur mee. Dat is tot vier keer langer dan de halogeenlampen die ze vervangen***.

Eenvoudige montage

Een optimaal LED-lampformaat is van groot belang, aangezien sommige armaturen heel klein kunnen zijn. Andere retrofit LED-oplossingen op de markt zijn soms uitgerust met een externe regelkast, maar onze Philips Ultinon Pro3021 LED heeft een geïntegreerde regelkast, waardoor het plaatsen sneller en probleemloos verloopt. Dankzij het compacte ontwerp past de lamp in een groter aantal automodellen en is plaatsing door een automonteur heel eenvoudig. Deze verandering hebt u zelf in handen! Volg de stapsgewijze instructies hier**** en raadpleeg de compatibiliteitslijst hier*****.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Voordelen

La colocacion

Nadelen

La luz no es muy intensa y no homologadas

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen

  2. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving. De lampen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.

  3. Ga naar Philips.com/AutomotiveSupport voor meer informatie

  4. Beschikbaar op Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Ga naar Philips.com/LED-bulbs