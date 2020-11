Flexibel werken dankzij maximaal 6 uur snoerloos gebruik

De RCH21S is voorzien van onze nieuwe duurzame lithiumbatterij die 1500 keer opnieuw kan worden opgeladen. Dit zorgt voor een 5 keer langere levensduur dan de standaard lithiumbatterij uit de meeste inspectielampen die op de markt zijn. Wilt u tijdens het werken in uw werkplaats kunnen rondlopen? Geen probleem. Verwijder de Philips RCH21S uit het dockingstation. In de ECO-modus biedt de nieuwe batterij 6 uur onafgebroken snoerloos gebruik, en in de normale modus maximaal 3,5 uur.