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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HTS9241/12
Niet meer leverbaar
Gebruikershandleiding
Snelstartgids
Wat gebeurt er als mijn iPhone is opengebroken?
Beste configuratie-instellingen voor mijn netwerkrouter.
Hoe kan ik mijn speler met mijn thuisnetwerk verbinden?
Hoe snel is een Ethernet-aansluiting?
Werkt een 3D-bril voor mensen met een bril?
Moet ik betalen om gebruik te kunnen maken van Net TV?
Waarom zie ik het 3D-effect van mijn 3D-disc niet?
Kan ik websites aan 'my favourites' toevoegen in Philips-NetTV?
Wat is DLNA?
Kan ik mijn speler verbinden met mijn TV via DLNA om HD-video's te bekijken?
Kan ik mijn Philips 3D-speler in combinatie met een TV van een ander merk gebruiken?
Wat is Human Interface Device en ondersteunt de speler dit?
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Ondersteunt mijn Philips-speler 3D?
Kan ik een 3D Ready-product gebruiken met mijn huidige, non-3D-TV?
Welke mediaservers kan ik gebruiken voor de Philips-speler?
Ik kan het afspelen van mijn BD Java-disc niet hervatten.
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Kan de Philips Blu-ray-speler 2D omzetten in 3D?
Kan ik op Net TV naar iedere website bladeren?
Kan ik door bestanden van mijn speler bladeren op mijn PC?
Kan de ondertiteling niet wijzigen met de afstandsbediening.
Kan mijn Philips-speler DivX-bestanden afspelen?
Zoekfunctie werkt niet tijdens DNLA-verbinding.
Wat is BD Live?
Kan de foto's op mijn Apple-apparaat niet weergeven op mijn HCS.
Geen beeld als mijn iPod met het Philips HCS is verbonden.
DivX-ondertiteling wordt niet weergegeven op mijn speler.
Het duurt lang om de inhoud van mijn USB weer te geven.
Het bericht "UPG MCU" verschijnt op de Philips-speler.
Subtitle-knop werkt niet op de afstandsbediening.
Ik ben het wachtwoord van mijn Philips-apparaat vergeten.
Pauze/snel vooruitspelen werkt niet op mijn HCS in DNLA-modus.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product