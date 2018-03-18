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Niet meer leverbaar
HTS3541/12
Krachtige Surround Sound uit compacte luidsprekers
Breng het overdonderende van de bioscoop naar de huiskamer! Krachtige Surround Sound uit zichtbare luidsprekerdrivers en Full HD 1080p met Blu-ray Disc-weergave geven home entertainment een ongekende power.
Blu-ray
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Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.
3.6
van 5
37
Reviews & awards
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
hauber21
08/05/2012
Deutschland
dieses Produkt ist super
Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ga naar www.philips.com/support voor het upgraden van de toegang tot YouTube en Picasa.
Alleen voor modellen die geschikt zijn voor Wi-Fi. Raadpleeg de productspecificaties voor meer informatie.