Met één druk op de knop maakt u brooddeeg, slagroom en ijs

Naast de 12 handmatige snelheden en pulsstanden beschikt de Avance Food Processor over 3 one touch-knoppen. Om deze te selecteren, draait u eenvoudig de knop in de AAN-stand en drukt u op de automatische one touch-knop. De motor stelt dan automatisch de juiste snelheidsfuncties en automatische pulsstanden in voor de beste resultaten.