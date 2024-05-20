ChopDrop-technologie

Philips weet hoe onprettig en moeilijk het hakken van uien is, en daarom is de ChopDrop-technologie ontwikkeld, zodat u uien kunt hakken als een chef-kok en op een eenvoudige manier. De uniek ontworpen kamer houdt de ui in het bakje, terwijl de drie scherpe messen hakken. Zodra de stukjes het optimale formaat hebben, vallen deze in de kom: droog en met de juiste afmetingen, elke keer opnieuw. Perfect voor uien maar ook andere groenten, fruit, kaas, noten en meer.