    Gladde mengsels zonder klonten in 45 seconden*

      3000 Series Blender

      HR2041/00

      Gladde mengsels zonder klonten in 45 seconden*

      Ontworpen om het dagelijkse blenden te verbeteren met een vermogen van 450W en de benodigde mesprestaties om je ingrediënten te verwerken en zelfs ijs te crushen. Met minimale inspanning en in een handomdraai een glad mengsel.

      Gladde mengsels zonder klonten in 45 seconden*

      Uniek ProBlend-systeem

      • ProBlend-systeem
      • Maximale capaciteit 1,9 l
      • Effectieve capaciteit 1 l
      • 1 snelheidsstand + pulsstand
      • Plastic kan
      Uniek ProBlend-systeem zorgt voor een gladde consistentie

      Het unieke ProBlend-systeem combineert op perfecte wijze 3 technologieën en is speciaal ontworpen voor glad blenden zonder klonten in slechts 45 seconden*. De motor van 450 W zorgt voor een gelijkmatige circulatie van alle ingrediënten en het innovatieve mesontwerp zorgt met zijn speciale vorm voor een maximaal snijbereik. Tot slot zorgen de unieke ribben van de kan ervoor dat de ingrediënten voortdurend terug naar het mengsel worden geleid.

      Maalt ijs in slechts 45 seconden fijn**

      Met het ProBlend-systeem en de pulsstand maalt u ijsklontjes in slechts 45 seconden fijn**. Perfect voor uw favoriete gekoelde dranken en smoothies en geweldig voor speciale desserts.

      1 snelheidsstand + pulsstand

      Maak een scala van verschillende drankjes en bereid snel ingrediënten voor uw favoriete maaltijden met 1 snelheidsstand en een pulsstand. Gebruik hem voor ingrediënten variërend van kruiden, specerijen en groenten tot het malen van koffiebonen en zelfs ijsblokjes voor een een heerlijk koele smoothie.

      Grote kan in perfect formaat voor de behoeften van uw gezin

      Capaciteit van 5 drankjes (glazen van 200 ml) dankzij de effectieve capaciteit van 1 l.***

      Download de NutriU-app voor gezonde en heerlijke favorieten

      Download de NutriU-app en vind meer dan 200 ideeën voor het maken van uw favoriete drankjes, maaltijden en snacks met uw nieuwe blender. Gezond koken hoort eenvoudig te zijn en naar meer te smaken. Daarom biedt de NutriU-app verschillende gezonde alternatieven voor uw favoriete gerechten. Van gezonde chocoladetoetjes tot hoofdmaaltijden vol voedingsstoffen, we maken onze recepten gezond zonder iets af te doen aan een heerlijke smaak.

      MTP-sensor voorkomt oververhitting van de motor

      De speciale MTP-sensor (Motor Thermo Protection) is ontworpen om oververhitting van de motor te voorkomen en biedt bescherming tegen overstroom tijdens gebruik.

      Ergonomische en robuuste vormgeving voor gebruiksgemak

      Over het ontwerp is zorgvuldig nagedacht. Het is zowel ergonomisch als robuust en tegelijk modern en stijlvol, in een formaat dat in alle soorten keukens past. De kan is dankzij zijn vorm comfortabel vast te pakken en de draaiknop zorgt voor een gemakkelijke bediening.

      Duurzame roestvrijstalen mesjes

      Het duurzame roestvrijstalen mes blijft langer scherp en vrij van roest of vlekken.

      Zuigvoetjes voorkomen trillen tijdens gebruik

      De blender heeft zuigvoetjes voor stabiliteit en om te zorgen dat het apparaat niet trilt tijdens het gebruik.

      2 jaar garantie

      Voor extra gemoedsrust wordt de blender geleverd met 2 jaar garantie.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Secundair materiaal
        Metaal
        Voorgeprogrammeerde instellingen
        Nee
        Functies
        mengen
        Producttype
        Blender
        Aantal porties
        4
        Antislipvoetjes
        Ja
        Interface
        Draaiknop
        Snoerlengte
        0,85 m
        Opbergen snoer
        Ja
        Technologie
        ProBlend-systeem
        Geïntegreerde aan-uitschakelaar
        Ja
        Instelbare thermostaat
        Nee
        Aan-uitlampje
        Nee
        Vaatwasmachinebestendige onderdelen
        Ja
        Niveauaanduiding capaciteit
        Ja
        Materiaal kan
        SAN-kunststof
        Materiaal van blad
        roestvrij staal
        Rotaties per minuut (rpm)
        19000
        Bevat geen BPA
        Ja
        Pulsfunctie
        Ja
        Bladen afneembaar
        Nee
        Kan ijs malen
        Ja
        Kan hete ingrediënten mengen
        Nee
        Receptenboek
        Nee
        Geluidsniveau (standaard)
        Lc = 86 dB(A)
        Garantie
        2 jaar

      • Technische specificaties

        Vermogen
        450 ml
        Voltage
        230
        Frequentie
        50
        Aantal in verpakking
        1
        Batterij product
        Nee

      • Compatibiliteit

        Gerelateerde accessoires 1
        Garantiekaart
        Gerelateerde accessoires 2
        Gebruiksaanwijzing

      • Veiligheidsvoorziening

        Veiligheidscertificering
        Ja
        Automatische uitschakeling
        Nee
        Temperatuurindicator
        Nee
        Automatische messtop
        Nee
        Kinderslot
        Nee

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        19,2
        Breedte van het product
        16,6
        Hoogte van het product
        37,7
        Gewicht van het product
        1,47
        Lengte van de verpakking
        22
        Breedte van de verpakking
        25,3
        Hoogte van de verpakking
        34,6
        Gewicht van de verpakking
        2,13

      • Duurzaamheid

        Tas
        > 75% gerecycled materiaal

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        Indonesië

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      • * Getest in MAX-modus op verschillende recepten
      • **Getest in PULSE-modus, met 8 ijsblokjes (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
      • *** uitgaande van een glas van 200 ml

