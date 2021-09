Uniek ProBlend-systeem zorgt voor gladde structuur

Het unieke ProBlend-systeem is een perfecte combinatie van 3 technologieën, speciaal ontworpen om binnen slechts 45 seconden* tot een glad mengsel te komen zonder klontjes. De krachtige motor van 450 W zorgt ervoor dat al uw ingrediënten gelijkmatig gemengd worden, terwijl het innovatieve mes speciaal is ontworpen om het snijoppervlak te maximaliseren. En als kers op de taart is de kan uitgerust met unieke ribben om de ingrediënten voortdurend terug te leiden in de maalstroom.