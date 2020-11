Uw dagelijkse voedingsboost in slechts 1 minuut

Drink uw dagelijkse glas gezond sap. De Philips-sapcentrifuge is onmisbaar in elke keuken. Deze slowjuicer heeft een XL vultrechter zodat u fruit, groente en bladgroente zonder te snijden kunt toevoegen. De sapcentrifuge is in slechts 90 seconden te reinigen. Bekijk alle voordelen