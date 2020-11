Thuis eenvoudig de heerlijkste gerechten maken

Nog nooit was het zo eenvoudig om zelf de heerlijkste cakes, taarten en broden te maken voor het hele gezin. Deze mixer van 400 W van Philips, met standaard en kom, neemt u het zware werk uit handen door in slechts enkele minuten perfecte mengsels te maken. Deze keukenhulp is met recht 'handsfree' te noemen. Bekijk alle voordelen