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Niet meer leverbaar

Essential Care

HP8319/00

4.2

| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

Snel steil en glanzend

Dankzij de speciaal ontworpen langere platen van de nieuwe Essential Care-straightener creëer je snel en eenvoudig die steile look zonder je haar te beschadigen.

Bekijk alle voordelen

met lange platen van 100 mm

Snel steil en glanzend

  • Langere platen (100 mm)

  • Professionele temperatuur van 210 °C

  • Keramische platen

Lange platen voor snel en eenvoudig ontkrullen

Lange platen voor snel en eenvoudig ontkrullen

De langere platen zorgen voor een beter contact met het haar en helpen je sneller een perfect steil resultaat te verkrijgen.

Professionele hoge temperatuur van 210 °C voor een perfect resultaat

Professionele hoge temperatuur van 210 °C voor een perfect resultaat

Dankzij deze hoge temperatuur kun je het model van je kapsel veranderen, voor het perfecte resultaat waarnaar je op zoek bent.

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Snelle opwarmtijd, binnen 60 seconden klaar voor gebruik

Dankzij de korte opwarmtijd kun je de straightener binnen 60 seconden gebruiken

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

2
1

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care

18/12/2015

France

France

Geverifieerde koper

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care

06/10/2015

Nederland

Nederland

het is een fijne goed werkende tang

love this product. wanneer je het gebruikt is je haar na 5 sec al recht. het is amazing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP8319/00 Essential Care

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