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Niet meer leverbaar
De föhn die je de gewenste resultaten geeft
Föhnen zoals jij dat wilt, met de SalonDry Control. 2000 W aan professionele droogkracht, ionenconditioner en meerdere standen voor de beste resultaten, of je nu je haar wilt drogen, stylen of fixeren.
2000 W
Deze professionele föhn van 2000 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
De compressor van de föhn leidt de luchtstroom door de opening naar specifieke gebieden. Het resultaat is een perfecte styling die ideaal is voor het bijwerken of afmaken van je haarstijl.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
DJEI
24/02/2013
Deutschland
Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!
Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner