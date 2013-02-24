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Niet meer leverbaar

SalonDry ControlFöhn

HP4982/00

5

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

De föhn die je de gewenste resultaten geeft

Föhnen zoals jij dat wilt, met de SalonDry Control. 2000 W aan professionele droogkracht, ionenconditioner en meerdere standen voor de beste resultaten, of je nu je haar wilt drogen, stylen of fixeren.

Bekijk alle voordelen

SalonDry Control

De föhn die je de gewenste resultaten geeft

  • 2000 W

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Deze professionele föhn van 2000 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.

Slanke compressor voor gerichte airflow

Slanke compressor voor gerichte airflow

De compressor van de föhn leidt de luchtstroom door de opening naar specifieke gebieden. Het resultaat is een perfecte styling die ideaal is voor het bijwerken of afmaken van je haarstijl.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

24/02/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr gut! Schnell trocken! Starke Leistung!

Sehr guter Haartrockner! Ich kann ihn echt nur weiter empfehlen! Damals haben wir lange gesucht, bis wir etwas hatten, das unseren Ansprüchen entspricht. Und wir haben uns für den entschieden und die einzig richtige Wahl getroffen! Die Leistung ist sehr stark und die Bedienbarkeit simple! Insgesamt gibt es absolut nichts an dem Gerät auszusetzen und ich würde es jedem weiterempfehlen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP4982/00 Haartrockner

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