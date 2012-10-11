ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Meld je nu aan

Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday

  • Foto van enkel product
  • Productfoto bovenkant linksvoor
  • Foto van enkel product
  • Productfoto bovenkant linksvoor

Niet meer leverbaar

Multistyler

HP4680/00

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Voor een prachtig droomkapsel!

Dames leef je uit! De Girl Glam-multistyler heeft vijf stylingopzetstukken dus je creëert in een mum van tijd het perfecte kapsel voor elk moment. Dit is de ideale styler voor moderne meiden met een eigen stijl.

Bekijk alle voordelen

Girl Glam

Voor een prachtig droomkapsel!

  • 5 hulpstukken

Straightener voor supersteil haar

De keramische platen glijden moeiteloos door je haar en geven het een perfecte glans.

Wafeltang voor extra structuur

Wafeltang voor extra structuur

Dit opzetstuk geeft je haar een fantastische golvende look.

Opschuifspiraal voor prachtige pijpenkrullen

Volg de bochten voor de mooiste pijpenkrullen in een handomdraai.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

11/10/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler

11/10/2012

Nederland

Nederland

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4680/01 Multistyler

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.