Inclusief duurzame SideStream Plus-vernevelaar

SideStream Plus is ontworpen om meer lucht aan te zuigen via een actief venturisysteem, wat resulteert in snelle medicijntoediening en korte behandelingstijden. Het unieke diamantvormige straalontwerp helpt slijtage door frequent gebruik beperken en ondersteunt consistente toediening van een hoogwaardige aerosol.