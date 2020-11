Heerlijke toast, of deze nu vers is of uit de vriezer komt

Maak heerlijk geroosterd brood van vers of bevroren brood met deze compacte broodrooster. Beschikt over een extra groot verwarmingselement voor gelijkmatiger roosteren, ontdooien of roosteren van bevroren brood, plus variabele bruining voor individuele voorkeuren. Bekijk alle voordelen