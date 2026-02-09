Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
HD2511/90
Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
Goudbruin en knapperig geroosterde broodjes zoals jij die lekker vindt, dankzij 8 roosterstanden en een handige opzethouder. Eenvoudig en stijlvol bereid met Philips-broodroosters uit de 3000-serie. Met een verfijnd design dat elk interieur een subtiele moderne touch geeft.
Bekijk de complete ontbijtset uit de 3000-serie
Geniet van allerlei soorten brood zoals jij die lekker vindt
Verfijnd design met een moderne touch
Bekijk onze complete ontbijtset uit de 3000-serie, met bijpassende waterkoker en broodrooster. Ontworpen om uw dag in stijl te beginnen!
Geniet van geroosterd brood dat perfect naar jouw wens is bereid dankzij 8 verschillende roosterinstellingen. Kies jouw favoriete instelling en rooster elk soort brood – dik of dun en van licht geroosterd tot knapperig goudbruin.
Een ontbijt hoeft niet alleen maar een standaard geroosterd broodje te zijn! 2 grote variabele sleuven bieden een optie voor allerlei verschillende soorten en groottes. Het zelfcentrerende mechanisme zorgt dat elk sneetje ongeacht de dikte perfect in het midden van de sleuf ligt voor gelijkmatige bruining.
Recensies