Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Strijkijzers
Alle series
Perfect Care Aqua Pro Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC9420/80
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
EU Declaration of conformity Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420 - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
De stoomstootfunctie van mijn Philips-stoomgenerator werkt niet
Mijn Philips-stoomgenerator ontkreukt niet tijdens verticaal stomen
Mijn Philips-stoomgenerator wordt niet meer warm
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.