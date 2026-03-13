ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Perfect Care Aqua Pro Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Perfect Care Aqua ProStrijkijzer met stoomgenerator

GC9420/80

Perfect Care Aqua Pro Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Log in of maak een account

Registreer uw product

U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.

Nu registreren

Handleidingen en documentatie

EU Declaration of conformity Philips Perfect Care Aqua Pro Steam generator iron GC9420 - English (US)

  • PDF bestand, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]

  • PDF bestand, 425.1 kB
  • 13 March 2026

Veelgestelde vragen

Problemen oplossen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.