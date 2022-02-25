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Niet meer leverbaar
Superkrachtig strijken
Het ultralichte strijkijzer en extra grote waterreservoir van 2,5 liter worden bij de PerfectCare Aqua Pro meegeleverd. Het is het ideale hulpmiddel voor lange strijksessies en effectief verticaal stomen.
Druk max. 7 bar
Stoomstoot van max. 480g
Waterreservoircapaciteit van 2,5 l
Ultralicht strijkijzer
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.
Prijzen
4.6
van 5
278
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Wolibolie
25/02/2022
België
Geverifieerde koper
Het is een geweldig toestel
Super licht toestel Eenvoudig te gebruiken Glijdt vlot over alle soorten stoffen zonder temperatuur aan te passen Strijken is zoveel aangenamer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator
lvki
12/08/2021
België
Geverifieerde koper
heel goed
heel tevreden van de stoomgenerator vind 1 ding jammer dat je het waterreservoir niet kan afnemen om te vullen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator
Pedro007
02/11/2018
België
Geverifieerde koper
Top product !!!
Deze stoomgenerator van Philips is een topper ! Direct gebruiksklaar , makkelijk strijken . Mijn hemden voor mijn werk nog nooit effen geweest ! Een product om aan te bevelen .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Strijkijzer met stoomgenerator
tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus