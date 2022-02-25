Toen ik de doos openmaakte zag ik een strijkijzer dat een heel leuk design had. De strijkbout is bovendien zeer licht, wat een verschil met mijn ander toestel. Eén van de voordelen van dit apparaat is dat je met het apparaat langdurig aan één stuk kan strijken zonder bijvullen. Bovendien is het snel opgewarmd: je zet je strijkplank klaar, vult de watertank , zet het toestel aan. Ondertussen neem je je wasgoed dat gestreken moet worden. Tegen dat je daarmee klaar bent is je toestel ook strijkklaar. Het optimaltemp systeem vind ik ook super. Dit had ik ook reeds op mijn andere toestellen (ik heb er twee) en is heel gemakkelijk in gebruik. Verschillende stoffen kan je door elkaar strijken zonder te letten op welke stof voor je ligt. Ik vind dit heel handig. Zo kan ik eigenlijk per gezinslid strijken en alles per gezinslid in de kast weghangen. Anders dien je eerst vooraf te sorteren op soorten stoffen. Je hoeft ook niet te letten op tekeningen of prints op je kledij. Bij sommige prints blijven wel wat waterdruppels op de print achter. Gewoon erover heen strijken en klaar. Het nadeel aan dit systeem is wel dat je geen strijkpatches kan strijken ermee. Het ijzer warmt daarvoor niet hard genoeg op. Het is dus misschien een idee om een toestel te ontwikkelen dat je alsnog handmatig kan warmer zetten. Ik strijk graag met wat afleiding voor tv of met een programma op de tablet. Op die manier wordt het noodzakelijke aan het aangename gekoppeld. Een toestel dat veel lawaai maakt is niet handig. De silence versie is stiller dan een doorsnee stoomgenerator maar het blijft wel wat (stoom)lawaai maken. De stoomstootfunctie gebruik ik eigenlijk regelmatig. Zeker bij moeilijk strijkbare hemden van mijn echtgenoot is dit soms wel een must om alle kreuken eruit te krijgen. De strijkbout kan op het toestel vastgeklikt worden. Het vastklikken bij dit toestel is minimaal en geeft naar mijn gevoel niet het nodige veiligheidgevoel om het toestel te verplaatsen met enkel de hendel. Het waterreservoir kan niet losgeklikt worden. Dit vind ik een nadeel van het toestel. Ik leeg graag het water van het toestel na het beëindigen van de strijk en nu moet je heel het toestel omdraaien om het water eruit te krijgen. Dit is minder handig. Ook voor het vullen werk ik met een aparte watervuller, terwijl je anders gewoon het reservoir kan eruit nemen en rechtstreeks het water daarin vullen. Het toestel laat verticaal strijken toe. Ideaal voor die gordijnen bijvoorbeeld. Het toestel heeft een eigen ontkalksysteem en dat vind ik super. Bij mijn oud toestel heb ik regelmatig bruine vlakken bij het begin van het strijken. Dit systeem heeft geen geïntegreerd ontkalksysteem. Ik ben nu wel benieuwd hoe het met dit toestel na enige gebruikstijd zal verlopen op dat vlak. Ik heb het nog niet lang genoeg in mijn bezit om daarover iets te kunnen schrijven. Eigenlijk kunnen we stellen dat dit prijs/kwaliteit een zeer goed toestel is: een aanrader dus.