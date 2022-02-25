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  • Superkrachtig strijken

Niet meer leverbaar

Perfect Care Aqua ProStrijkijzer met stoomgenerator

GC9420/80

4.6

| (278) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan

1 Prijs

Superkrachtig strijken

Het ultralichte strijkijzer en extra grote waterreservoir van 2,5 liter worden bij de PerfectCare Aqua Pro meegeleverd. Het is het ideale hulpmiddel voor lange strijksessies en effectief verticaal stomen.

Bekijk alle voordelen

met een ultralicht strijkijzer

Superkrachtig strijken

  • Druk max. 7 bar

  • Stoomstoot van max. 480g

  • Waterreservoircapaciteit van 2,5 l

  • Ultralicht strijkijzer

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.6

van 5

278

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

25/02/2022

België

België

Geverifieerde koper

Het is een geweldig toestel

Super licht toestel Eenvoudig te gebruiken Glijdt vlot over alle soorten stoffen zonder temperatuur aan te passen Strijken is zoveel aangenamer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator

12/08/2021

België

België

Geverifieerde koper

heel goed

heel tevreden van de stoomgenerator vind 1 ding jammer dat je het waterreservoir niet kan afnemen om te vullen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Stoomgenerator

02/11/2018

België

België

Geverifieerde koper

Top product !!!

Deze stoomgenerator van Philips is een topper ! Direct gebruiksklaar , makkelijk strijken . Mijn hemden voor mijn werk nog nooit effen geweest ! Een product om aan te bevelen .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Pro GC9410/60 Strijkijzer met stoomgenerator

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. tot 45% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, ECO-modus in vergelijking met de TURBO-modus