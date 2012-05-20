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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Vol en krachtig geluid
Ongestoord genieten van uw CD/MP3/WMA-muziek met een uitgangsvermogen van 140 W RMS. Verbreed uw luisterervaring door ook thuis naar de muziek op uw USB-opslagapparaat te luisteren via de USB Direct-aansluiting.
CD, MP3-CD
Directe aansluiting op USB
FM
120 W
RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.
Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
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4.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Gukke
20/05/2012
België
Leuk product
Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM210 Mini-HiFi-systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM210 Mini-HiFi-systeem
david99
13/05/2016
España
es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar
osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM210 Minicadena Hi-Fi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM210 Minicadena Hi-Fi
gibus42
14/10/2014
France
bon son .deçu lecteur cd
lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM210 Minichaîne hi-fi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FWM210 Minichaîne hi-fi