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Niet meer leverbaar

Mini-HiFi-systeem

FWM210/12

4.3

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Vol en krachtig geluid

Ongestoord genieten van uw CD/MP3/WMA-muziek met een uitgangsvermogen van 140 W RMS. Verbreed uw luisterervaring door ook thuis naar de muziek op uw USB-opslagapparaat te luisteren via de USB Direct-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Vol en krachtig geluid

  • CD, MP3-CD

  • Directe aansluiting op USB

  • FM

  • 120 W

Digitaal afstemmen op voorkeurzenders

Digitaal afstemmen op voorkeurzenders

Totaal uitgangsvermogen van 140 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 140 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
2
1

20/05/2012

België

België

Leuk product

Bevat bijna alles wat je kan wensen. Makkelijk te gebruiken en goede geluidskwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM210 Mini-HiFi-systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM210 Mini-HiFi-systeem

13/05/2016

España

España

es muy bueno pero le conecte parlantes muy grandes y los sigue haciendo saturar

osea le puse uno de 15 pulgadas de 400w y ese lo hace sonar bien y retumbar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM210 Minicadena Hi-Fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM210 Minicadena Hi-Fi

14/10/2014

France

France

bon son .deçu lecteur cd

lecteur cd : il y a une coupure entre les differentes pistes . tres genant lorsqu on ecoute un cd sur lequel les morceaux s enchainent type enregistrement live le lecteur cd a parfois du mal a lire certains cd

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Deze review is gemaakt voor FWM210 Minichaîne hi-fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM210 Minichaîne hi-fi

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