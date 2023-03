Virtuele muur om de robot uit bepaalde gebieden te houden

De virtuele muur creëert een onzichtbare barrière die de robot niet mag overschrijden. Deze onzichtbare barrière kan worden gebruikt om de gang van de robot tot een bepaalde kamer of een bepaald gebied te beperken om te voorkomen dat de robot te dicht in de buurt komt van elektriciteitskabels of computersnoeren, kwetsbare objecten op de vloer, enzovoort. De virtuele muur heeft een bereik van ongeveer 2 meter.