Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
dockinggeluidssysteem
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
DTM9030/10
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Firmwaregeschiedenis
Snelstartgids
Gebruikershandleiding
Alles (1)
Kan ik SMS-berichten en meldingen ontvangen wanneer mijn telefoon in het basisstation is geplaatst?