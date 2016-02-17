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DTM9030/10
De indrukwekkende kunst van draadloos geluid
Omring uzelf met HiFi-geluid met de Philips Fidelio-geluidstorens. Stream muziek draadloos met Bluetooth® aptX en AAC. Speel muziek van CD's, iPods of iPhones af met Philips DualDock. Ervaar ruimtevullend geluid met slechts twee luidsprekers.
Bluetooth® aptX en AAC
De DualDock combineert een elegante styling met aansluitmogelijkheden voor Lightning en Apple-apparaten met 30-pins connector. Hij klapt uit als u de aansluitingen nodig hebt en kan dienst doen als iPhone/iPod-standaard.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Sound Tower is gemaakt om breed, kamervullend en meeslepend geluid te bieden in een stijlvolle en ruimtebesparende vorm. Het ontwerp is stijlvol en eigentijds, en past daarmee mooi in elke inrichting.
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3.7
van 5
3
Reviews & awards
GeoQ
17/02/2016
France
Bien plus qu'une station d'accueil
Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.
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Arno13
03/07/2014
France
Un son énorme
J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !
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mathilde14
13/09/2019
France
Produit très peu fiable
2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...
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