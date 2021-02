Ingebouwde bewegingssensor voor automatische microfoonkeuze

De ingebouwde bewegingssensor voelt aan wanneer het apparaat op een bureau is geplaatst of in de hand wordt gehouden en kiest de microfoon die het beste past bij de opnamesituatie. De bewegingssensor schakelt automatisch over naar de stand-bymodus wanneer het apparaat inactief is. Zodra de Pocket Memo weer wordt opgepakt, is deze binnen enkele seconden klaar voor opname.