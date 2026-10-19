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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP6100GD/11

Ultraslank, grote capaciteit

Beschik altijd en overal over voldoende vermogen. Met deze slanke powerbank met grote capaciteit kunt u uw iPhone meer dan 3 keer opladen. De li-polymeerbatterij en slimme bescherming zorgen voor optimale veiligheid voor u en uw apparaat.

Bekijk alle voordelen

Geïntegreerde Lightning-kabel en 1 extra USB-poort

Ultraslank, grote capaciteit

  • Universeel

Snel opladen met poort van 5 V/2,1 A

LED-vermogenindicator

Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.

Inclusief micro USB-kabel voor aansluiten en opladen

De meegeleverde micro USB-naar-USB-2.0-kabel is bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale camera's en andere draagbare apparaten met een micro USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 246.7 kB
  • 21 July 2026

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