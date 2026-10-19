Inclusief micro USB-kabel voor aansluiten en opladen

De meegeleverde micro USB-naar-USB-2.0-kabel is bedoeld voor gebruik met mobiele telefoons, digitale camera's en andere draagbare apparaten met een micro USB-aansluiting. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.