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Niet meer leverbaar

USB-autolader

DLP2357/11

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| (1) Beoordeling

Ultrasnelle auto-oplader

Laad een mobiele telefoon en tablet tegelijk op met hoge snelheid, zodat u ook in uw auto weer snel volledig bereikbaar bent. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen. LED-lampje om u te helpen de USB-ingang te vinden in het donker

Bekijk alle voordelen

met twee USB-poorten

Ultrasnelle auto-oplader

  • Ultrasnel

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden

Compatibel met tablets, smartphones en de meeste USB-apparaten

Werkt met iPad, iPhone, Nokia, Samsung, LG, HTC en meer

Compatibel met iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle en de meeste USB-apparaten.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 267.4 kB
  • 21 July 2026

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