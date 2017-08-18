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Niet meer leverbaar
DLP2357/11
Ultrasnelle auto-oplader
Laad een mobiele telefoon en tablet tegelijk op met hoge snelheid, zodat u ook in uw auto weer snel volledig bereikbaar bent. Met slimme bescherming om beschadiging van uw waardevolle apparaat te voorkomen. LED-lampje om u te helpen de USB-ingang te vinden in het donker
Ultrasnel
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
Compatibel met iPad, iPhone, iPod, Nook, LG, Motorola, Samsung, HTC, Nokia, Sony Ericsson, Kindle en de meeste USB-apparaten.