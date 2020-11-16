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Niet meer leverbaar

USB-C-naar-Lightning-kabel

DLC3104L/00

USB-C-naar-Lightning-kabel

U wilt uw muziek, foto's, updates en meer van uw Macbook overbrengen naar uw nieuwe iPhone? Dan is dit de kabel die u nodig hebt. Opladen terwijl u synchroniseert. Geschikt voor uw huidige USB-C-wandoplader of auto-oplader. Een handige extra- of reservekabel!

Bekijk alle voordelen

USB-C-naar-Lightning-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 1,2 m

Werkt met uw bestaande USB-wandladers of -autoladers

Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).

USB-type-C-aansluiting voor snel opladen

USB-type-C-aansluiting voor snel opladen van uw nieuwste type-C-compatibele apparaten

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Technische specificaties

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