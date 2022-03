Veilige bevestiging voor in de auto met een flexibele arm en draaibaar oplaadstation

Bevestig uw iPod veilig in de auto in een flexibel en draaibaar oplaadstation. Met de flexibele arm kunt u het station op de juiste plek plaatsen en dankzij het draaibare station is het apparaat eenvoudig bereikbaar en kunt u de iPod touch in een oogopslag vanuit een horizontale kijkhoek bekijken.