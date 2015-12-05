Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DCM278/12
Bezeten van muziek
Speel de muziek op uw iPhone/iPod af in perfecte geluidskwaliteit en laad het apparaat tegelijkertijd op met dit gestroomlijnde micro-muzieksysteem van Philips. Het platte, compacte ontwerp is geschikt voor wandmontage en past in elk interieur. Direct afspelen vanaf USB is mogelijk voor nog meer opties.
dock voor iPhone/iPod
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
3.9
van 5
14
Reviews & awards
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne
énae1964
05/12/2015
France
Très bonne utilisation simple
La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne
lukecerny
10/09/2013
Italia
OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO
Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM278 Micro Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM278 Micro Hi-Fi System