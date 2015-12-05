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Niet meer leverbaar

Slank microgeluidssysteem

DCM278/12

3.9

| (14) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Speel de muziek op uw iPhone/iPod af in perfecte geluidskwaliteit en laad het apparaat tegelijkertijd op met dit gestroomlijnde micro-muzieksysteem van Philips. Het platte, compacte ontwerp is geschikt voor wandmontage en past in elk interieur. Direct afspelen vanaf USB is mogelijk voor nog meer opties.

Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

  • dock voor iPhone/iPod

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Totaal vermogen van 10 W RMS

Totaal vermogen van 10 W RMS

Dit Philips muzieksysteem heeft een totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

14

Reviews & awards

2

05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne

05/12/2015

France

France

Très bonne utilisation simple

La qualité du sons est assez bonne, ne chauffe pas trop, mais il faut faire gaffe à la télécommande que je vais devoir racheter mais elle a quand même tenu plus de 3 ans . On peut tout connecter, sa donne un bon son.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM278 Élégante microchaîne

10/09/2013

Italia

Italia

OTTIMO DESIGN AD UN PREZZO CONTENUTO

Il prodotto è esteticamente molto gradevole, la qualità del suono è pulita. Ha una dock a scomparsa, quindi chi non ha iphone la può tranquillamente tenere chiusa. Si può appendere al muro, cosa non molto frequente nei micro hi-fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM278 Micro Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM278 Micro Hi-Fi System

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