ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik

Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

DCM1170/12

2.3

| (4) Reviews & awards

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Dit stijlvol vormgegeven microgeluidssysteem van Philips is geschikt voor de iPhone 5 met Lightning-aansluiting. Plof in uw luie stoel en geniet met één druk op de knop van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W max.

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.3

van 5

4

Reviews & awards

4
3

22/11/2014

France

France

Bravo !

Un produit épuré , simple d ' utilisation et avec un rapport qualité - prix vraiment correct . Le son est chaud , riche et puissant ( toute proportion gardée ) .Idéal pour une petite pièce ( chambre ou bureau ) . J 'adore !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM1170 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DCM1170 Microchaîne

19/07/2016

France

France

Pas génial

La radio n'est pas RDS, c'est un peu une honte. Les MP3 à partir d'une clé USB, c'est la galère à mort à faire marcher. Bref, cette chaîne n'a pas d'utilité si vous n'avez pas d'Iphone 5. En plus, la plaque de support de l'iphone 5 ne se retire pas, si vous souhaitez l'enlever, il faudra la casser. Le lecteur CD mets un temps fou à reconnaitre un CD. On se croirait sur une mini chaine d'il y a 15 ans...

Deze review is gemaakt voor DCM1170 Microchaîne

Deze review is gemaakt voor DCM1170 Microchaîne

06/03/2018

España

España

Fatal con el Iphone

Funcionó correctamente durante los dos primeros años. Pasado este tiempo la función ipod dejó de funcionar y ni carga ni puedo escuchar la música del Ipone. La solución que me aporta Philips??? mandar el equipo a Málaga pagando portes y reparación y esperar a que no hayan pasado 5 años porque si ha pasado 5 años ya no van a tener recambios!!!!! Increible....

Deze review is gemaakt voor DCM1170 Microcadena

Deze review is gemaakt voor DCM1170 Microcadena

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.