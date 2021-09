Lichte polypropeenkegel voor een kristalhelder geluid

In de luidspreker is een diafragma boven op een spreekspoel bevestigd om een signaalgolfvorm te produceren zodra een ingangssignaal wordt ontvangen. Het transformeert de signaalgolf in een geluidsgolf. Polypropeen is een van de lichtste kunststoffen die ooit is uitgevonden en het is een geweldig materiaal voor luidsprekerdiafragma's, dankzij het gewicht, de hoge spankracht, de stijfheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen. Deze polypropeenkegels leveren muziek van hoge kwaliteit door op zelfs het kleinste geluidssignaal te reageren en zo een helder en levendige geluid te produceren.