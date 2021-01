Nippen zonder knoeien.

De zachte Philips Avent-drinktuiten zijn speciaal ontworpen met het oog op gevoelig tandvlees en vormen de eerste stap in de overgang van borst of fles naar drinkbeker. Het lekvrije ventiel, waarvoor patent is aangevraagd, zorgt voor eenvoudige vervanging van de drinktuit op de Nippen zonder knoeien-bekers met drinktuit.